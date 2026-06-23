Правительство Литвы объявило об отставке после смены коалиции
Правительство Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене уходит в отставку. Соответствующее решение было одобрено по взаимному согласию членов кабинета на заседании правительства, пишет Delfi.
Объявляя о решении кабинета, глава правительства подвела итоги работы действующего состава министров. «Несмотря на все трудности, у нас есть чем гордиться – сделанным на благо государства и его людей», – сказала премьер.
Необходимость отставки правительства возникла после пересмотра коалиционных договоренностей. В начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о прекращении сотрудничества с партией «Заря над Неманом», обвинив ее в проведении популистской политики. После этого было принято решение о формировании нового коалиционного альянса с участием партии «Демократы во имя Литвы». На фоне этих изменений участники коалиции договорились провести своего рода «перезагрузку правительства».