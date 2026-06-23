Правительство Литвы объявило об отставке после смены коалиции

Необходимость отставки правительства возникла после пересмотра коалиционных договоренностей. В начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о прекращении сотрудничества с партией «Заря над Неманом», обвинив ее в проведении популистской политики. После этого было принято решение о формировании нового коалиционного альянса с участием партии «Демократы во имя Литвы». На фоне этих изменений участники коалиции договорились провести своего рода «перезагрузку правительства».