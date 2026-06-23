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Госдума утвердила единые правила учета и контроля ядерных материалов

Ведомости

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон, который устанавливает единые подходы к государственному учету и контролю ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых при создании и эксплуатации ядерного оружия.

Согласно закону, правительство России получит право утверждать правила государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, применяемых при разработке, изготовлении, испытаниях, эксплуатации и утилизации ядерного оружия, а также ядерных энергетических установок военного назначения. Новые нормы будут распространяться на материалы, находящиеся у юридических лиц, за исключением тех, которые находятся в обращении воинских частей и организаций Министерства обороны РФ.

Документ также закрепляет за госкорпорацией «Росатом» полномочия по ведению государственного регистра соответствующих ядерных и специальных неядерных материалов. Кроме того, госкорпорация сможет принимать нормативные правовые акты, регулирующие порядок их учета и контроля. На «Росатом» возлагаются функции по утверждению форм отчетности, порядка их заполнения, сроков представления отчетов и формы самого государственного регистра.

Законопроект вносит поправки в закон «О государственной корпорации по атомной энергии Росатом». Принятый документ вступит в силу с 1 октября 2027 г.

11 марта «Ведомости» сообщили о намерении правительства РФ расширить полномочия «Росатома» по государственному учету и контролю ядерных материалов, распространив их на материалы военного назначения. При этом правила госучета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, используемых в военных целях, будет утверждать правительство РФ, отмечалось в пояснительной записке к документу.

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