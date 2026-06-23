Госдума утвердила единые правила учета и контроля ядерных материалов

Согласно закону, правительство России получит право утверждать правила государственного учета и контроля ядерных материалов и специальных неядерных материалов, применяемых при разработке, изготовлении, испытаниях, эксплуатации и утилизации ядерного оружия, а также ядерных энергетических установок военного назначения. Новые нормы будут распространяться на материалы, находящиеся у юридических лиц, за исключением тех, которые находятся в обращении воинских частей и организаций Министерства обороны РФ.