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Путин пожелал главе Тверской области Королеву успехов на выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства пожелал врио губернатора Тверской области Виталию Королеву удачи на предстоящих выборах. Глава государства отметил, что регион – один из самых древних в стране и обладает большим потенциалом, сообщает ТАСС.

В ходе совещания 23 июня Путин поинтересовался, поздравляли ли уже коллеги Королева с днем рождения, и присоединился к поздравлениям. «Желаем вам всего самого доброго в руководстве Тверской областью – это один из древних наших регионов, один из ключевых регионов с давней, хорошей историей и с хорошими перспективами», – сказал президент. «И хочу пожелать вам успехов на предстоящих выборах», – добавил он.

В ноябре 2025 г. Путин подписал указ о назначении Королева врио губернатора Тверской области. Тогда президент назвал Тверскую область «непростым регионом с вопросами, требующими дополнительного внимания». Предшественник Королева Игорь Руденя досрочно сложил полномочия 29 сентября 2025 г. в связи с назначением полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Королев родился 23 июня 1980 г. в Красноярске, в день совещания ему исполнилось 46 лет. Выборы губернатора Тверской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 г.

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