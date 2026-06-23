Путин пожелал главе Тверской области Королеву успехов на выборах

В ходе совещания 23 июня Путин поинтересовался, поздравляли ли уже коллеги Королева с днем рождения, и присоединился к поздравлениям. «Желаем вам всего самого доброго в руководстве Тверской областью – это один из древних наших регионов, один из ключевых регионов с давней, хорошей историей и с хорошими перспективами», – сказал президент. «И хочу пожелать вам успехов на предстоящих выборах», – добавил он.