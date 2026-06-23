Киргизия и Узбекистан провели обмен приграничными территориями

По его данным, в состав Киргизии вошли населенные пункты Чонгара и Таш-Тобо, ранее относившиеся к территории Узбекистана. По словам Алагозова, в этих селах проживают около 2500 человек, большинство из которых являются этническими киргизами. После завершения необходимых процедур жители смогут получить гражданство Киргизии. Взамен Бишкек передал Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне.