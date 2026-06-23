Киргизия и Узбекистан провели обмен приграничными территориями
Киргизия и Узбекистан провели обмен приграничными территориями в рамках проекта демаркации государственной границы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов на своей странице в Facebook
По его данным, в состав Киргизии вошли населенные пункты Чонгара и Таш-Тобо, ранее относившиеся к территории Узбекистана. По словам Алагозова, в этих селах проживают около 2500 человек, большинство из которых являются этническими киргизами. После завершения необходимых процедур жители смогут получить гражданство Киргизии. Взамен Бишкек передал Узбекистану равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне.
Кроме того, стороны осуществили обмен участками общей площадью 236 га для строительства новой автомобильной дороги между селами Сай и Таян. По данным киргизской стороны, реализация проекта позволит жителям Баткенской области сократить путь из города Айдаркен до областного центра Баткена примерно до 55 км вместо нынешних 225 км.
Алагозов также сообщил, что Киргизия предложила Казахстану провести аналогичный обмен территориями для строительства новой дороги в районе Токмока. Проект предусматривает создание платной автомагистрали протяженностью около 150 км от улицы Алматинской до города Кемин.
31 марта 2025 г. Таджикистан, Киргизия и Узбекистан подписали соглашение о точке стыка государственных границ. Документ был заключен на встрече лидеров трех стран в Худжанде – административном центре Согдийской области Таджикистана.