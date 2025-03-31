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Таджикистан, Киргизия и Узбекистан подписали соглашение о стыке границ

Ведомости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Киргизии Садыр Жапаров и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев заключили соглашение о точке стыка границ трех стран, пишет ТАСС.

Документ был подписан в рамках встречи лидеров в Худжанде – административном центре Согдийской области Таджикистана. Как сообщается на сайте президента Таджикистана, Рахмон назвал подписание договора о точке стыка госграниц очень важным событием. Он также выразил уверенность, что результаты встречи лидеров трех государств «будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы, добрососедских отношений, взаимопонимания, уважения и доверия, а также конструктивного и эффективного сотрудничества».

Три президента также подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе в резиденции лидера Таджикистана в Гулистоне.

По итогам встречи лидеров Таджикистана и Узбекистана состоялась церемония подписания протокола об обмене ратификациями договора между двумя странами о союзнических отношениях. ТАСС также пишет, что Рахмон и Жапаров дали старт работе межгосударственной линии электропередачи (ЛЭП) 500 кВ Датка – Согд в рамках регионального проекта CASA-1000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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