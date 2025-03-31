Таджикистан, Киргизия и Узбекистан подписали соглашение о стыке границ

Документ был подписан в рамках встречи лидеров в Худжанде – административном центре Согдийской области Таджикистана. Как сообщается на сайте президента Таджикистана, Рахмон назвал подписание договора о точке стыка госграниц очень важным событием. Он также выразил уверенность, что результаты встречи лидеров трех государств «будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы, добрососедских отношений, взаимопонимания, уважения и доверия, а также конструктивного и эффективного сотрудничества».