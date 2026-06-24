Лавров назвал ОБСЕ полумертвой организацией
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе XII Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» заявил, что точно бы вышел из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но решать этот вопрос будет президент.
«ОБСЕ, конечно, – это полумертвая организация. Я честно скажу, мы с [замглавы МИД РФ] Александром Грушко говорили и спорили. Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство: другие не выйдут», – сказал дипломат.
По словам Лаврова, сейчас Россия остается в ОБСЕ, но прекрасно понимает значение этой структуры. Он подчеркнул, что для страны не лишнее явление иметь «площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью», а Москва может предъявить в ответ факты.
В феврале глава МИД РФ говорил, что новое руководство ОБСЕ понимает, какие сложности ему придется преодолевать с учетом глубочайшего кризиса организации. Он отмечал, что вся повестка дня в организации была украинизирована. По словам Лаврова, в деятельность организации, по его мнению, включаются темы, выходящие за пределы ее компетенции, «лишь бы лишний раз поставить очередную украинскую загогулину и отчитаться перед теми, кто руководит этим процессом».