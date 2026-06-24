Лавров назвал ОБСЕ полумертвой организацией

В феврале глава МИД РФ говорил, что новое руководство ОБСЕ понимает, какие сложности ему придется преодолевать с учетом глубочайшего кризиса организации. Он отмечал, что вся повестка дня в организации была украинизирована. По словам Лаврова, в деятельность организации, по его мнению, включаются темы, выходящие за пределы ее компетенции, «лишь бы лишний раз поставить очередную украинскую загогулину и отчитаться перед теми, кто руководит этим процессом».