Путин: есть риск не достичь показателей по авиаперевозкам

«Я прошу Минтранс сегодня доложить уточненные планы по прогнозному пассажиропотоку, а также сообщить, какие дополнительные меры будут реализованы для того, чтобы максимально обеспечить потребности граждан в авиаперелетах», – сказал президент. Он подчеркнул, что власти будут помогать авиапрому, но персональная ответственность руководителей предприятий всегда будет оставаться высокой.