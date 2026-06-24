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Путин: есть риск не достичь показателей по авиаперевозкам

Минтранс представит уточненный прогноз
Ведомости

Россия может не достичь целевых показателей по объемам авиаперевозок, установленных правительством. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации. Президент попросил Минтранс доложить уточненный прогноз по показателям авиаперевозок.

«Есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты», – сказал Путин.

Путин назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов

Политика / Власть

Глава государства подчеркнул, что авиационная отрасль имеет для России особое значение, поскольку от ее состояния зависят транспортная связанность регионов, а также скорость и удобство передвижения граждан. По его словам, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов является одним из ключевых показателей технологического, научного и промышленного суверенитета страны.

«Я прошу Минтранс сегодня доложить уточненные планы по прогнозному пассажиропотоку, а также сообщить, какие дополнительные меры будут реализованы для того, чтобы максимально обеспечить потребности граждан в авиаперелетах», – сказал президент. Он подчеркнул, что власти будут помогать авиапрому, но персональная ответственность руководителей предприятий всегда будет оставаться высокой.

Путин также отметил, что Россия смогла полностью импортозаместить авиационную технику, а по ряду направлений отечественные разработки превзошли западные аналоги. В связи с этим президент призвал продолжить наращивать технологический потенциал авиастроения.

Пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 г. прогнозировался на уровне 110,4 млн человек, сообщал в январе глава Росавиации Дмитрий Ядров. В 2025 г. трафик составил 108,9 млн пассажиров (-2,5% г/г). 

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