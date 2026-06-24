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Собянин сообщил о 15-м сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Ведомости

Силы ПВО Минобороны уничтожили уже 15-й с начала суток беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

На фоне атак беспилотников Росавиация сообщала, что с 12:11 мск аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными органами. В ведомстве предупредили, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта возможны изменения в расписании полетов.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 24 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских дрона над 20 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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