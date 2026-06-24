Собянин сообщил о 15-м сбитом на подлете к Москве беспилотнике

На фоне атак беспилотников Росавиация сообщала, что с 12:11 мск аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными органами. В ведомстве предупредили, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта возможны изменения в расписании полетов.