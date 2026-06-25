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Силы ПВО уничтожили второй беспилотник на подлете к Москве

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили беспилотный летательный аппарат, которым противник планировал атаковать Москву. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбит еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max в 5:47 мск.

До этого мэр Москвы сообщал о ликвидации вражеского дрона в 4:11 мск. Таким образом, число уничтоженных БПЛА на подлете к Москве за утро четверга увеличилось до двух.

24 июня Минобороны России сообщало, что с 7:00 до 20:00 мск силы ПВО ликвидировали 245 украинских беспилотников над разными регионами страны.

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