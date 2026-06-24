Силы ПВО сбили 245 украинских беспилотников над регионами России

Вечером 24 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 15-й беспилотник на подлете к Москве. На фоне атак дронов Росавиация сообщала, что с 12:11 мск аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными органами.