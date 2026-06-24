Силы ПВО сбили 245 украинских беспилотников над регионами России
За день 24 июня над российскими регионами сбили 245 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Дроны были сбиты в период с 7:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.
Вечером 24 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 15-й беспилотник на подлете к Москве. На фоне атак дронов Росавиация сообщала, что с 12:11 мск аэропорт «Внуково» принимает и отправляет рейсы по согласованию с профильными органами.
Ночью 24 июня силы ПВО уничтожили над Россией 323 украинских беспилотника. Тогда Росавиация ограничивала работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Тамбова («Донское»), Краснодара («Пашковский»), Пензы, Саратова («Гагарин»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Оренбурга, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Геленджика, Орска, Сочи, столичной авиагавани «Внуково».