Lockheed Martin по заказу Пентагона произведет перехватчики THAAD на $35 млрд

Контракт является практической реализацией рамочного соглашения по THAAD, подписанного в январе между Пентагоном и Lockheed Martin. Он обеспечивает долгосрочный спрос, необходимый для наращивания производственных мощностей, укрепления оборонно-промышленной базы и поставки критически важных систем ПРО для США и их союзников, говорится в сообщении.