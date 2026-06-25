Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UNAC0,263-1,5%CNY Бирж.00%IMOEX2 243,47-3,96%RTSI945,17-4,16%RGBI114,92-0,66%RGBITR763,26-0,61%
Главная / Политика /

Lockheed Martin по заказу Пентагона произведет перехватчики THAAD на $35 млрд

Ведомости

Компания Lockheed Martin объявила о заключении семилетнего контракта с Пентагоном на сумму до $35 млрд для четырехкратного наращивания производства противоракет системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Как сообщается в пресс-релизе компании, это один из первых крупных многолетних контрактов, реализуемых в рамках стратегии трансформации закупок министерства обороны США.

Контракт является практической реализацией рамочного соглашения по THAAD, подписанного в январе между Пентагоном и Lockheed Martin. Он обеспечивает долгосрочный спрос, необходимый для наращивания производственных мощностей, укрепления оборонно-промышленной базы и поставки критически важных систем ПРО для США и их союзников, говорится в сообщении.

THAAD – единственная американская противоракетная система, предназначенная для перехвата целей как внутри, так и за пределами атмосферы.

«[Сделка] отражает наше общее видение с министерством обороны по укреплению "арсенала свободы Америки" через трансформационный переход к многолетним закупкам. Новый подход наращивает наши усилия по укреплению оборонно-промышленной базы, расширению производства и поставке вооружений американским военным с беспрецедентной скоростью и масштабом», – заявил президент подразделения ракетных систем и управления огнем Lockheed Martin Тим Кэхилл.

Ранее Lockheed Martin открыла новое производство боеприпасов в Трое (штат Алабама), а также центр производства боеприпасов в Камдене (Арканзас). В апреле правительство США заключило с Lockheed Martin контракт на $4,7 млрд для ускоренного производства противоракет PAC-3 MSE.

Lockheed Martin – американская транснациональная аэрокосмическая и оборонная корпорация, один из крупнейших подрядчиков Пентагона в области военных технологий. Штаб-квартира расположена в городе Бетесда (штат Мэриленд). Компания разрабатывает и производит авиационную технику, системы ПВО, ракетное вооружение и космические аппараты.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте