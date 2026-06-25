Lockheed Martin по заказу Пентагона произведет перехватчики THAAD на $35 млрд
Компания Lockheed Martin объявила о заключении семилетнего контракта с Пентагоном на сумму до $35 млрд для четырехкратного наращивания производства противоракет системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Как сообщается в пресс-релизе компании, это один из первых крупных многолетних контрактов, реализуемых в рамках стратегии трансформации закупок министерства обороны США.
Контракт является практической реализацией рамочного соглашения по THAAD, подписанного в январе между Пентагоном и Lockheed Martin. Он обеспечивает долгосрочный спрос, необходимый для наращивания производственных мощностей, укрепления оборонно-промышленной базы и поставки критически важных систем ПРО для США и их союзников, говорится в сообщении.
THAAD – единственная американская противоракетная система, предназначенная для перехвата целей как внутри, так и за пределами атмосферы.
«[Сделка] отражает наше общее видение с министерством обороны по укреплению "арсенала свободы Америки" через трансформационный переход к многолетним закупкам. Новый подход наращивает наши усилия по укреплению оборонно-промышленной базы, расширению производства и поставке вооружений американским военным с беспрецедентной скоростью и масштабом», – заявил президент подразделения ракетных систем и управления огнем Lockheed Martin Тим Кэхилл.
Ранее Lockheed Martin открыла новое производство боеприпасов в Трое (штат Алабама), а также центр производства боеприпасов в Камдене (Арканзас). В апреле правительство США заключило с Lockheed Martin контракт на $4,7 млрд для ускоренного производства противоракет PAC-3 MSE.
Lockheed Martin – американская транснациональная аэрокосмическая и оборонная корпорация, один из крупнейших подрядчиков Пентагона в области военных технологий. Штаб-квартира расположена в городе Бетесда (штат Мэриленд). Компания разрабатывает и производит авиационную технику, системы ПВО, ракетное вооружение и космические аппараты.