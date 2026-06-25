Трамп заявил о готовности США помочь Венесуэле после землетрясения
США готовы помочь Венесуэле, подвергнувшейся двум мощным землетрясениям с большим количеством жертв. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.
«США готовы помочь и делают все, что в наших силах! Я поручил всем ведомствам нашего правительства подготовиться к оперативному реагированию», – написал глава Белого дома.
24 июня на северном побережье Венесуэлы произошло два мощных землетрясения с разницей в минуту. В стране объявлено чрезвычайное положение. В Геологической службе США предварительно оценили, что число жертв с вероятностью в 44% находится в диапазоне от 10 000 до 100 000 человек. Международный аэропорт имени Симона Боливара временно закрыт из-за повреждений. Железнодорожные перевозки отменены, а школьные занятия по всей стране приостанавливают на неделю.