Трамп заявил о готовности США помочь Венесуэле после землетрясения

24 июня на северном побережье Венесуэлы произошло два мощных землетрясения с разницей в минуту. В стране объявлено чрезвычайное положение. В Геологической службе США предварительно оценили, что число жертв с вероятностью в 44% находится в диапазоне от 10 000 до 100 000 человек. Международный аэропорт имени Симона Боливара временно закрыт из-за повреждений. Железнодорожные перевозки отменены, а школьные занятия по всей стране приостанавливают на неделю.