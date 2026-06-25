В Венесуэле произошло два мощных землетрясения. Главное

Примерно в 18:04 24 июня (02:04 мск 25 июня) в районе Сан-Фелипе, столицы штата Яракуй, произошел форшок магнитудой 7,2. Всего через 40 секунд случилось более мощное землетрясение магнитудой 7,5, примерно в 23 км к юго-востоку от Юмаре (штат Яракуй), где расположены одни из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, пишет CNN. Землетрясение ощутили во всех штатах страны, а также в соседней Колумбии, за сотни километров от эпицентра. В Каракасе, примерно в 300 км от эпицентра, частично обрушились как минимум три здания недалеко от площади Альтамира. По данным Reuters, под завалами оказались люди. Мэр муниципалитета Чакао в Каракасе Густаво Дуке сообщил, что из одного здания удалось спасти 18 человек. Он призвал очевидцев искать укрытие, так как возможны повторные толчки.