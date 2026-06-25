В Венесуэле произошло два мощных землетрясения. Главное

В Венесуэле произошло два мощных землетрясения. ГлавноеВозможное число погибших исчисляется тысячами
На северном побережье Венесуэлы случилось два мощных землетрясения с разницей в минуту. В стране объявлено чрезвычайное положение, мобилизованы службы экстренного реагирования и силы безопасности. В Геологической службе США предполагают, что погибли тысячи человек. Местные власти и очевидцы сообщают о разрушенных зданиях, спасательных операциях и растущем числе раненых. «Ведомости» собрали, что известно о ситуации в Венесуэле к этому часу.
Примерно в 18:04 24 июня (02:04 мск 25 июня) в районе Сан-Фелипе, столицы штата Яракуй, произошел форшок магнитудой 7,2. Всего через 40 секунд случилось более мощное землетрясение магнитудой 7,5, примерно в 23 км к юго-востоку от Юмаре (штат Яракуй), где расположены одни из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, пишет CNN. Землетрясение ощутили во всех штатах страны, а также в соседней Колумбии, за сотни километров от эпицентра. В Каракасе, примерно в 300 км от эпицентра, частично обрушились как минимум три здания недалеко от площади Альтамира. По данным Reuters, под завалами оказались люди. Мэр муниципалитета Чакао в Каракасе Густаво Дуке сообщил, что из одного здания удалось спасти 18 человек. Он призвал очевидцев искать укрытие, так как возможны повторные толчки.
Делси Родригес, исполняющая обязанности президента, подтвердила, что есть погибшие. В своем обращении к нации она выразила соболезнования их семьями, но не назвала точное число жертв. В Геологической службе США заявили о «вероятных многочисленных жертвах и значительном ущербе», предварительно оценив, что число жертв с вероятностью в 44% находится в диапазоне от 10 000 до 100 000 человек.
По словам Родригес, создана оперативная группа высокого уровня для координации поисково-спасательных операций. Глава государства также отметила, что пострадали несколько штатов, в некоторых районах были перебои с электричеством. По данным мониторинговой организации NetBlocks, в Венесуэле резко ухудшилась интернет-связь. Родригес также заявила, что обратится за финансовой поддержкой к международным организациям для восстановления страны.
Согласно данным Центра предупреждения о цунами в США, сейчас угрозы цунами нет. Центр отменил предыдущее предупреждение о цунами для Пуэрто-Рико, Виргинских островов и побережья в радиусе 300 км от эпицентра.
Геологическая служба США в связи с двумя землетрясениями выпустила два отдельных «красных» оповещения через систему PAGER. По данным CNN, это указывает на серьезность ситуации: обычно американская геослужба выпускает такие оповещения один или два раза в год. В сообщении указано, что большинство жителей региона живут в зданиях, которые могут пострадать от подземных толчков.
Родригес сообщила, что международный аэропорт имени Симона Боливара недалеко от Каракаса временно закрыт из-за полученных повреждений. Временно отменены железнодорожные перевозки и «второстепенные мероприятия». Школьные занятия по всей стране приостанавливают на неделю. Правительство страны также позволило приостановить подачу газа в некоторые здания «в качестве превентивной меры», пока власти оценивают ущерб, нанесенный строениям.