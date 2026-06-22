У берегов Севастополя произошло 10 землетрясений
В Черном море у берегов Севастополя произошло уже 10 землетрясений, сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. Вернадского Марина Бондарь, передает «РИА Новости Крым»
Последний подземный толчок зафиксировали в 14:07. Его энергетический класс определили как Кп=10,4. Бондарь призвала жителей региона сохранять спокойствие и помнить о мерах безопасности.
Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что рядом с городом зафиксировали семь землетрясений. По его словам, два из них были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками. Он отмечал, что не исключена вероятность повторных толчков.
19 июня серия из не менее чем 12 землетрясений произошла у побережья Камчатки. Толчки имели магнитуду до 6,7, серия продолжалась около полутора часов, по данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.