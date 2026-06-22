У берегов Севастополя произошло 10 землетрясений

Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что рядом с городом зафиксировали семь землетрясений. По его словам, два из них были ощутимыми и сопровождались форшоками и афтершоками. Он отмечал, что не исключена вероятность повторных толчков.