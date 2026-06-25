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Родригес поблагодарила Трампа за солидарность после землетрясения в Венесуэле

Ведомости

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила президента США Дональда Трампа и его администрацию за поддержку в связи с мощными землетрясениями, обрушившимся на страну. Она написала слова благодарности в своем Telegram-канале.

По ее словам, Трамп и его администрация «постоянно поддерживали связь с венесуэльскими властями, предлагая поддержку и солидарность народу Венесуэлы перед лицом этой трагедии, постигшей нас».

«Венесуэла никогда не забудет протянутую руку помощи нашему народу в эти трудные времена», – написала Родригес.

В Венесуэле произошло два мощных землетрясения. Главное

Общество

Ранее Трамп заявил о готовности его страны помочь Венесуэле. Он сказал, что поручил всем ведомствам правительства подготовиться к оперативному реагированию.

В Венесуэле было объявлено чрезвычайное положение в связи с двумя мощными землетрясениями с разницей в минуту, которые случились на северном побережье страны. По словам Родригес, погибли 32 человека, еще около 700 были ранены. В Геологической службе США предварительно оценили, что число жертв может превысить 10 000. Местами в Венесуэле фиксируются перебои с электроснабжением и интернетом. Школьные занятия по всей стране приостановили на неделю. Международный аэропорт имени Симона Боливара закрыт.

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