Путин поздравил Росстат с 215-летием
Президент РФ Владимир Путин направил поздравление сотрудникам и ветеранам Федеральной службы государственной статистики в связи с профессиональным праздником и 215-й годовщиной со дня образования ведомства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что нынешнее поколение работников Росстата продолжает традиции предшественников, активно внедряет современные цифровые решения и использует достижения научных исследований.
По словам президента, статистические данные служат базой для принятия решений в экономике, социальной сфере, демографии и экологии.
В поздравлении подчеркивается, что за два с лишним века служба прошла большой путь развития, менялась ее организационная структура и методология, а сотрудников всегда отличали профессионализм и ответственное отношение к делу.
«Благодарю вас за добросовестный труд, стремление честно служить Отечеству», – говорится в телеграмме. Путин также пожелал работникам Росстата успешной реализации планов.
Росстат ведет начало от Статистического отделения, учрежденного при Министерстве полиции указом императора Александра I 25 июня 1811 г. В настоящее время служба собирает и обрабатывает официальную статистическую информацию о социально-экономическом положении России. С 2026 г. Росстат реализует Стратегию развития статистики до 2030 г., предусматривающую цифровизацию сбора данных.