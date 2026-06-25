ФРС: крупнейшие банки США смогут пережить тяжелую рецессию
Крупнейшие банки США обладают достаточной финансовой прочностью, чтобы пережить тяжелую рецессию, продолжая кредитовать бизнес и домохозяйства. К такому результату пришли в Федеральной резервной системе (ФРС) в ходе проведенных стресс-тестов.
Несмотря на то что в рамках гипотетического сценария рецессии этого года общие потери крупнейших банков по кредитам превысили $708 млрд, совокупный коэффициент достаточности базового капитала первого уровня (CET1) снизился всего на 1,6 п. п. – до 11,2%. Минимально установленные требования к показателю составляют 4,5%, напомнили в ФРС.
В гипотетический сценарий этого года вошло падение цен на коммерческую недвижимость на 39% и на жилье на 30%, уровень безработицы достиг 10%, экономический рост сократился соразмерно. В ФРС посчитали, что такие условия приведут к потерям по кредитным картам в $200 млрд, по корпоративным кредитам – $160 млрд, по займам на коммерческую недвижимость – $75 млрд. При этом все 32 банка сохранили достаточность капитала выше минимального уровня.
17 июня ФРС США оставила ключевую процентную ставку без изменений, сохранив целевой диапазон на уровне 3,5–3,75% годовых. Комитет отметил, что сохранение текущих параметров денежно-кредитной политики соответствует задаче поддержки двойного мандата ФРС. В заявлении подчеркивается, что экономическая активность в стране продолжает расти устойчивыми темпами, несмотря на сохраняющуюся неопределенность. Регулятор также подтвердил курс на поддержание достаточного объема резервов в банковской системе.