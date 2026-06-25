ФРС: крупнейшие банки США смогут пережить тяжелую рецессию

В гипотетический сценарий этого года вошло падение цен на коммерческую недвижимость на 39% и на жилье на 30%, уровень безработицы достиг 10%, экономический рост сократился соразмерно. В ФРС посчитали, что такие условия приведут к потерям по кредитным картам в $200 млрд, по корпоративным кредитам – $160 млрд, по займам на коммерческую недвижимость – $75 млрд. При этом все 32 банка сохранили достаточность капитала выше минимального уровня.