ФИФА разрешила юношеским сборным РФ принять участие в чемпионате мира
Международная федерация футбола (ФИФА) допустила российских спортсменов юношеских сборных (до 15 лет) к участию в чемпионате мира 2026 г. Об этом сообщила организация.
«Совет ФИФА одобрил проведение турнира для юношей и девушек в возрасте до 15 лет, бюро совета приняло решение провести чемпионат мира и фестиваль ФИФА среди игроков до 15 лет 2026 г. в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций – членов ФИФА», – говорится в публикации.
По данным организации, второй турнир, который запланирован на 2027 г., будет проводиться только среди женских команд. С 2028 г. ФИФА намерена приглашать все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях – с командами юношей и девушек.
Турнир состоится с 22 по 31 октября в Азербайджане.
15 июня издание The Athletic сообщало, что ФИФА планирует пригласить юношескую сборную России на новый международный турнир среди игроков до 15 лет. Отмечалось, что организация рассматривает возможность провести матч открытия между юношескими сборными Израиля и Палестины.
Взрослая сборная России по-прежнему отстранена от международных соревнований. Санкции были введены в 2022 г., поэтому российская команда не участвует в чемпионате мира, который проходит с 11 июня по 19 июля 2026 г. в США, Канаде и Мексике.