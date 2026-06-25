Кремль опроверг информацию о давлении на Минск в вопросах поддержки спецоперации
Информация о том, что Россия оказывает давление на Белоруссию, чтобы та усилила поддержку спецоперации, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается, и Белоруссия является нашим ближайшим союзником», – подчеркнул он.
Вопрос о том, действительно ли Белоруссия выключила ретрансляторы, которые позволяли российским беспилотникам наносить удары по Украине, представитель Кремля переадресовал в Минск.
О ретрансляторах заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. По его словам, они якобы прекратили свою работу в Белоруссии с 22 июня.
23 июня The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорится, что Белоруссия якобы стала потенциальным новым фронтом в противостоянии с Украиной. В материале также указано, что Москва начала кампанию по давлению на Минск в этом вопросе.