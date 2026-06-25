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Кремль опроверг информацию о давлении на Минск в вопросах поддержки спецоперации

Ведомости

Информация о том, что Россия оказывает давление на Белоруссию, чтобы та усилила поддержку спецоперации, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается, и Белоруссия является нашим ближайшим союзником», – подчеркнул он.

Вопрос о том, действительно ли Белоруссия выключила ретрансляторы, которые позволяли российским беспилотникам наносить удары по Украине, представитель Кремля переадресовал в Минск.

О ретрансляторах заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции. По его словам, они якобы прекратили свою работу в Белоруссии с 22 июня.

23 июня The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорится, что Белоруссия якобы стала потенциальным новым фронтом в противостоянии с Украиной. В материале также указано, что Москва начала кампанию по давлению на Минск в этом вопросе.

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