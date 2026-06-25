Прокуратура Южной Кореи вновь потребовала смертной казни для экс-президента

Команда спецпрокурора Чо Ын Сук обратилась в Верховный суд Сеула с ходатайством, соответствующим ранее вынесенному приговору по делу Юна в суде первой инстанции. В феврале Юн был приговорен к пожизненному заключению по предъявленным обвинениям. Команда Чо сочла приговор слишком мягким. Она также оспорила решение суда низшей инстанции, который не признал записи отставного военного Но Сан Вона доказательством подготовки к введению военного положения.