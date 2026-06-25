Прокуратура Южной Кореи вновь потребовала смертной казни для экс-президента
Группа специальных прокуроров в Южной Корее вновь потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля. Требование было озвучено в ходе апелляционного суда по обвинению в организации мятежа в связи с неудачной попыткой ввести военное положение в 2024 г., сообщает Yonhap.
Команда спецпрокурора Чо Ын Сук обратилась в Верховный суд Сеула с ходатайством, соответствующим ранее вынесенному приговору по делу Юна в суде первой инстанции. В феврале Юн был приговорен к пожизненному заключению по предъявленным обвинениям. Команда Чо сочла приговор слишком мягким. Она также оспорила решение суда низшей инстанции, который не признал записи отставного военного Но Сан Вона доказательством подготовки к введению военного положения.
3 декабря 2024 г. Юн Сок Ёль выступил с обращением к нации и ввел чрезвычайное военное положение из-за якобы угрозы со стороны КНДР. Спустя 150 минут после обращения Юна парламент проголосовал за отмену военного положения. После этого президент был задержан.
19 февраля суд в Южной Корее приговорил Юн Сок Ёля к пожизненному заключению. Было установлено, что Юн стремился нанести ущерб национальной ассамблее, направив войска на территорию парламента.