Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,15+1,64%KZOS50,1+1,01%MRKS0,39-10,14%IMOEX2 240,37-0,14%RTSI933,12-1,27%RGBI114,3-1,19%RGBITR759,23-1,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия потребовала от ООН убрать страну из списка нарушителей прав детей

Ведомости

Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша исключить страну из перечня нарушителей прав детей на Украине и отказаться от политизации этой темы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва считает решение о включении России в соответствующий список необоснованным и призывает руководство ООН более профессионально подойти к подготовке доклада.

«Мы требуем от Гутерриша отозвать решение о включении России в упомянутый список», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия призывает генерального секретаря ООН строго придерживаться принципов объективности, непредвзятости и беспристрастности. Представитель МИДа также выразила недоумение тем, что в список не были включены вооруженные силы Украины.

22 июня и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявляла, что целью удара ВСУ по автобусу с детьми из Гомеля могло быть втягивание Белоруссии в конфликт. По ее словам, в результате атаки погибла сопровождавшая группу беременная женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте