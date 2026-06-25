Россия потребовала от ООН убрать страну из списка нарушителей прав детей
Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша исключить страну из перечня нарушителей прав детей на Украине и отказаться от политизации этой темы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Москва считает решение о включении России в соответствующий список необоснованным и призывает руководство ООН более профессионально подойти к подготовке доклада.
«Мы требуем от Гутерриша отозвать решение о включении России в упомянутый список», – заявила Захарова.
Она подчеркнула, что Россия призывает генерального секретаря ООН строго придерживаться принципов объективности, непредвзятости и беспристрастности. Представитель МИДа также выразила недоумение тем, что в список не были включены вооруженные силы Украины.
22 июня и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявляла, что целью удара ВСУ по автобусу с детьми из Гомеля могло быть втягивание Белоруссии в конфликт. По ее словам, в результате атаки погибла сопровождавшая группу беременная женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения.