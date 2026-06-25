Россия потребовала от ООН убрать страну из списка нарушителей прав детей

22 июня и. о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявляла, что целью удара ВСУ по автобусу с детьми из Гомеля могло быть втягивание Белоруссии в конфликт. По ее словам, в результате атаки погибла сопровождавшая группу беременная женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, получили ранения.