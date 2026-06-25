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Посольство РФ выразило протест Молдавии из-за задержания дипкурьеров

Сотрудников МИДа задержали в аэропорту Кишинева на несколько часов
Ведомости

Посольство России в Молдавии выразило официальный протест в связи с задержанием дипломатических курьеров МИД РФ в аэропорту Кишинева. Об этом говорится в опубликованном заявлении дипмиссии.

По данным посольства, 25 июня дипломатические курьеры были задержаны в аэропорту Кишинева на несколько часов, несмотря на то что молдавская сторона была заранее уведомлена об их прибытии.

В дипмиссии подчеркнули, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях такие курьеры пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат задержанию. «Ссылки на международное право сотрудниками пограничной полиции Республики Молдовы были проигнорированы», – говорится в сообщении.

В посольстве расценили произошедшее как попытку воспрепятствовать нормальной работе дипломатической миссии и заявили, что подобные действия негативно отразятся в том числе на интересах граждан Молдавии. Российская сторона потребовала от властей республики незамедлительно освободить задержанных курьеров и обеспечить сотрудникам посольства, находящимся в аэропорту, консульский доступ к ним.

18 июня посол России в Кишиневе Олег Озеров также сообщал, что самолеты вооруженных сил Украины регулярно используют молдавский аэродром «Маркулешты». По его словам, это вызывает вопросы относительно соблюдения Молдавией своего конституционного статуса нейтрального государства.

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