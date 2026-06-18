Посол заявил об использовании ВСУ аэродрома в Молдавии
Самолеты вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно используют молдавский аэродром Маркулешты. Об этом посол России в Кишиневе Олег Озеров сообщил «РИА Новости».
«Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты», – сказал посол.
Озеров отметил, что в связи с этим есть особые вопросы к молдавским властям, прежде всего, касающиеся соблюдения собственного конституционного статуса как нейтрального государства.
3 июня Озеров допустил, что молдавские власти могут объявить его персоной нон грата, и предупредил о негативных последствиях такого решения для отношений двух стран.
15 июня Еврокомиссия сообщала, что все страны Евросоюза (ЕС) утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. Первый межправительственный раунд переговоров в рамках нового этапа процесса евроинтеграции пройдет 22 июня.