Посол России допустил, что его могут выслать из Молдавии

«Конечно, это всегда можно ждать… Они могут предпринять любые шаги, но последствия будут не самые лучшие для межгосударственных отношений», – сказал Озеров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), передает «РИА Новости».