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Посол России допустил, что его могут выслать из Молдавии

Ведомости

Российский посол в Кишиневе Олег Озеров не исключил, что молдавские власти могут объявить его персоной нон грата, и предупредил о негативных последствиях такого решения для отношений двух стран.

«Конечно, это всегда можно ждать… Они могут предпринять любые шаги, но последствия будут не самые лучшие для межгосударственных отношений», – сказал Озеров в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), передает «РИА Новости».

Глава молдавского МИДа Михай Попшой 1 июня в эфире одного из местных телеканалов заявил, что Молдавия не собирается выдворять Озерова, поскольку подобный жест повлечет за собой ответные действия и усложнит региональную ситуацию.

«Очевидно, что такой жесткий шаг вызовет либо симметричный, либо асимметричный ответ. Поэтому мы должны учитывать сложность региональной ситуации в области безопасности и тщательно взвешивать наши действия соответствующим образом», – заявил Попшой (цитата по Logos Press).

В марте 2025 г. Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры. 4 апреля 2025 г. Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в РФ.

3 июня депутат от Партии социалистов Молдавии Богдан Цырдя сообщил, что власти Молдавии рассматривают отмену безвизового режима с Россией. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поглощением возможное вхождение Молдавии в состав Румынии, которое поддержал президент Марчел Чолаку.

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