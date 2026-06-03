Посол России допустил, что его могут выслать из Молдавии
Российский посол в Кишиневе Олег Озеров не исключил, что молдавские власти могут объявить его персоной нон грата, и предупредил о негативных последствиях такого решения для отношений двух стран.
Глава молдавского МИДа Михай Попшой 1 июня в эфире одного из местных телеканалов заявил, что Молдавия не собирается выдворять Озерова, поскольку подобный жест повлечет за собой ответные действия и усложнит региональную ситуацию.
«Очевидно, что такой жесткий шаг вызовет либо симметричный, либо асимметричный ответ. Поэтому мы должны учитывать сложность региональной ситуации в области безопасности и тщательно взвешивать наши действия соответствующим образом», – заявил Попшой (цитата по Logos Press).
В марте 2025 г. Молдавия объявила трех сотрудников посольства России персонами нон грата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры. 4 апреля 2025 г. Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в РФ.
3 июня депутат от Партии социалистов Молдавии Богдан Цырдя сообщил, что власти Молдавии рассматривают отмену безвизового режима с Россией. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поглощением возможное вхождение Молдавии в состав Румынии, которое поддержал президент Марчел Чолаку.