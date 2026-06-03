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В Молдавии обсуждают отмену безвиза с Россией

Ведомости

Власти Молдавии рассматривают отмену безвизового режима с Россией. Об этом депутат от Партии социалистов страны Богдан Цырдя сообщил «Известиям».

«Аннулирование безвиза обсуждается в кулуарах. И я думаю, что к этому все и идет», – сказал Цырдя.

Депутат обратил внимание, что раньше выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ), празднование Дня Европы 9 мая и штраф за Георгиевскую ленту казались сюрреализмом, но «сегодня все это есть». Цырдя уточнил, что обсуждение ведется внутри правящей партии «Действие и солидарность» (PAS).

2 апреля парламент Молдавии принял проект о денонсации базового соглашения о создании СНГ и его устава. Вице-премьер и глава МИДа республики Михай Попшой объявил, что Молдавия официально уведомила секретариат о выходе из СНГ и прекратит участие в организации в апреле 2027 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет о решении Молдавии покинуть Содружество.

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