В Молдавии обсуждают отмену безвиза с Россией

2 апреля парламент Молдавии принял проект о денонсации базового соглашения о создании СНГ и его устава. Вице-премьер и глава МИДа республики Михай Попшой объявил, что Молдавия официально уведомила секретариат о выходе из СНГ и прекратит участие в организации в апреле 2027 г. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет о решении Молдавии покинуть Содружество.