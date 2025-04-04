Россия объявила персонами нон грата трех молдавских дипломатов

ТАСС писал, что в этот день руководитель службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что оппозиционный депутат парламента Александр Нестеровский, заочно приговоренный молдавским судом к длительному сроку, находится в Приднестровье. Согласно утверждению Мустяцэ, туда Нестеровского якобы привез «автомобиль с дипломатическими номерами посольства РФ».