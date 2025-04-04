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Россия объявила персонами нон грата трех молдавских дипломатов

Мера принята в ответ на аналогичное решение Кишинева
Ведомости

Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в РФ, они должны покинуть страну. Мера принята в ответ на аналогичное решение со стороны Кишинева, сообщает МИД РФ.

В российское министерство был вызван посол Молдавии в стране Лилиан Дарий. Ему был заявлен «решительный протест» из-за решения молдавских властей объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Кишиневе за «якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».

«Л. Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет persona non grata трех сотрудников посольства Молдавии в России», – говорится в сообщении.

31 марта МИД Молдавии объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства России в стране. В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». Уточнялось, что указанные сотрудники посольства РФ должны покинуть республику.

ТАСС писал, что в этот день руководитель службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что оппозиционный депутат парламента Александр Нестеровский, заочно приговоренный молдавским судом к длительному сроку, находится в Приднестровье. Согласно утверждению Мустяцэ, туда Нестеровского якобы привез «автомобиль с дипломатическими номерами посольства РФ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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