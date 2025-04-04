Россия объявила персонами нон грата трех молдавских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата трех молдавских дипломатовМера принята в ответ на аналогичное решение Кишинева
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в РФ, они должны покинуть страну. Мера принята в ответ на аналогичное решение со стороны Кишинева, сообщает МИД РФ.
В российское министерство был вызван посол Молдавии в стране Лилиан Дарий. Ему был заявлен «решительный протест» из-за решения молдавских властей объявить персонами нон грата трех сотрудников посольства РФ в Кишиневе за «якобы деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом».
«Л. Дарию вручена нота МИД России о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, объявляет persona non grata трех сотрудников посольства Молдавии в России», – говорится в сообщении.
31 марта МИД Молдавии объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства России в стране. В молдавском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». Уточнялось, что указанные сотрудники посольства РФ должны покинуть республику.
ТАСС писал, что в этот день руководитель службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил, что оппозиционный депутат парламента Александр Нестеровский, заочно приговоренный молдавским судом к длительному сроку, находится в Приднестровье. Согласно утверждению Мустяцэ, туда Нестеровского якобы привез «автомобиль с дипломатическими номерами посольства РФ».