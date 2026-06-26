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В Тульской области БПЛА атаковали промышленное предприятие

Ведомости

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о массированной атаке украинских беспилотников на регион. В результате ударов повреждены частный дом, линии электропередачи и промышленное предприятие в Новомосковске. Пострадала женщина.

«В населенном пункте Щекинского района получил повреждения частный жилой дом, в результате чего пострадала женщина. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь», – написал Миляев в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, в течение ночи подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены 73 украинских БПЛА. На месте работают экстренные службы. Миляев предупредил, что опасность атак в регионе сохраняется, и призвал жителей быть внимательными и осторожными.

Тульская область регулярно подвергается атакам беспилотников. 19 июня силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над регионом, тогда жертв и разрушений не было. А 6 июня над областью сбили 47 дронов, при этом в городе Узловая были повреждены хозяйственные постройки и остекление многоквартирного дома. 14 июня обломки сбитых беспилотников уже падали на промышленный объект в Новомосковске.

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