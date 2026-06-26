В Тульской области БПЛА атаковали промышленное предприятие

Тульская область регулярно подвергается атакам беспилотников. 19 июня силы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над регионом, тогда жертв и разрушений не было. А 6 июня над областью сбили 47 дронов, при этом в городе Узловая были повреждены хозяйственные постройки и остекление многоквартирного дома. 14 июня обломки сбитых беспилотников уже падали на промышленный объект в Новомосковске.