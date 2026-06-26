Собянин: силы ПВО сбили 39 беспилотников на подлете к Москве

Москва и область регулярно подвергаются массированным атакам беспилотников. 18 июня в ходе одной из самых мощных атак на Москву и область были сбиты 194 беспилотника, нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Тогда повреждения получили жилые дома в Подмосковье и торговый центр «Садовод».