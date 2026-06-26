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Главная / Политика /

Собянин: силы ПВО сбили 39 беспилотников на подлете к Москве

Ведомости

Силы противовоздушной обороны за ночь 26 июня нейтрализовали 39 украинских беспилотников, летевших в направлении столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал Собянин в своем канале в Mах.

Москва и область регулярно подвергаются массированным атакам беспилотников. 18 июня в ходе одной из самых мощных атак на Москву и область были сбиты 194 беспилотника, нескольким дронам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Тогда повреждения получили жилые дома в Подмосковье и торговый центр «Садовод».

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