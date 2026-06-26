Кобяков назвал вопиющим нарушением права задержание дипкурьеров РФ в Молдавии

25 июня посольство РФ в Молдавии выразило официальный протест в связи с задержанием дипломатических курьеров МИД РФ в аэропорту Кишинева. Их задержали на несколько часов, несмотря на то что молдавская сторона была заранее уведомлена об их прибытии.