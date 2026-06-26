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Кобяков назвал вопиющим нарушением права задержание дипкурьеров РФ в Молдавии

Ведомости

Задержание дипломатических курьеров РФ на территории Молдавии стала очередной провокацией и нарушением норм международного права. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по проведению Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков на брифинге по итогам мероприятий.

«В дни форума, который у нас сейчас проходит, произошла очередная провокация. В нарушение 27-й статьи Венской конвенции молдавские власти задержали российских дипкурьеров, потребовали досмотра дипломатических документов, мобильных телефонов. Это вопиющее нарушение международных норм права», – сказал он (цитата по ТАСС).

25 июня посольство РФ в Молдавии выразило официальный протест в связи с задержанием дипломатических курьеров МИД РФ в аэропорту Кишинева. Их задержали на несколько часов, несмотря на то что молдавская сторона была заранее уведомлена об их прибытии.

Тогда диппредставительство подчеркнуло, что в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях такие курьеры пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат задержанию. В посольстве расценили произошедшее как попытку воспрепятствовать нормальной работе дипломатической миссии.

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