Кобяков: РФ будет продвигать принцип уважения своего и чужого суверенитета
Россия продолжит продвигать принцип взаимного уважения суверенитета государств и отстаивать собственные национальные интересы. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков.
По его словам, именно уважение собственного и чужого суверенитета должно стать основой общепризнанных норм международного права. «Мы данный принцип будем продвигать и дальше, использовать реалистичный, спокойный, взвешенный подход», – подчеркнул Кобяков (цитата по «РИА Новости»).
Он также отметил, что Россия будет отстаивать свои интересы, а не руководствоваться концепцией «бесконечной дружбы народов», которая, по его мнению, нередко приводила к ущемлению интересов страны.
Кобяков также назвал вопиющим нарушением права задержание российских дипломатических курьеров в Молдавии. 25 июня посольство РФ в Кишиневе сообщило, что дипломаты были задержаны в аэропорту на несколько часов, несмотря на предварительное уведомление молдавской стороны об их прибытии. В дипмиссии заявили, что действия властей противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой дипломатические курьеры пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат задержанию. Посольство расценило произошедшее как попытку воспрепятствовать нормальной работе российской дипломатической миссии.