Кобяков: РФ будет продвигать принцип уважения своего и чужого суверенитета

Кобяков также назвал вопиющим нарушением права задержание российских дипломатических курьеров в Молдавии. 25 июня посольство РФ в Кишиневе сообщило, что дипломаты были задержаны в аэропорту на несколько часов, несмотря на предварительное уведомление молдавской стороны об их прибытии. В дипмиссии заявили, что действия властей противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласно которой дипломатические курьеры пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат задержанию. Посольство расценило произошедшее как попытку воспрепятствовать нормальной работе российской дипломатической миссии.