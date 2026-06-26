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Песков: в Кремле еще не ознакомились с обращением ветерана спецоперации Лунина

Ведомости

Кремль еще не ознакомился с обращением ветерана спецоперации Александра Лунина к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналист попросил прокомментировать слова Лунина, который заявил о плохом обращении с военнослужащими со стороны командиров и пригрозил мятежом военных.

«Нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться, поэтому я бы не стал ничего говорить. Но, судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала», – ответил Песков.

Обращение Лунина распространили Telegram-каналы. Ветеран также обращался к губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Он заявлял, что администрация города Россошь в регионе «затягивает» подключение электричества к его гаражу и требует за это деньги. По его словам, из-за трудностей с электроснабжением он не может использовать гараж для заработка и не имеет возможности содержать семью.

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