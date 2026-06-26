Песков: в Кремле еще не ознакомились с обращением ветерана спецоперации Лунина

Обращение Лунина распространили Telegram-каналы. Ветеран также обращался к губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Он заявлял, что администрация города Россошь в регионе «затягивает» подключение электричества к его гаражу и требует за это деньги. По его словам, из-за трудностей с электроснабжением он не может использовать гараж для заработка и не имеет возможности содержать семью.