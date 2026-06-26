Россия примет участие во встрече шерп в G20 в Вашингтоне

13 июня Бердыев сообщил, что Москва провела серию дипломатических демаршей из-за недопуска российских представителей на мероприятия «Группы двадцати». По его словам, проблемы возникли из-за того, что представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не могут попасть в США. Эти организации находятся в американских санкционных списках. Дипломат подчеркнул, что ущемление прав российских делегатов «отравляет атмосферу в "двадцатке", ставит в этом году под сомнение ее успех».