Россия примет участие во встрече шерп в G20 в Вашингтоне
Шерпа России в «большой двадцатке» (G20) Денис Агафонов примет участие во встрече с коллегами, которая состоится 29-30 июня в Вашингтоне. Об этом сообщил в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.
«Шерпа России в Группе двадцати, начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов примет участие во встрече своих коллег в рамках указанного форума в Вашингтоне 29-30 июня», – написал он.
По словам дипломата, делегацию Москвы в США также представит он сам в качестве су-шерпы, а также «ведущие специалисты по повестке дня данной площадки» Иван Дроханов и Наталья Ерохова из Администрации президента РФ, Дарья Хлебникова из внешнеполитического ведомства.
Бердыев уточнил, что участники встречи обсудят широкий круг вопросов, в том числе подготовку саммита объединения в Майами, который пройдет в декабре, а также динамику переговоров по темам инноваций, торговли, экономического роста, энергетики и финансового блока.
13 июня Бердыев сообщил, что Москва провела серию дипломатических демаршей из-за недопуска российских представителей на мероприятия «Группы двадцати». По его словам, проблемы возникли из-за того, что представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не могут попасть в США. Эти организации находятся в американских санкционных списках. Дипломат подчеркнул, что ущемление прав российских делегатов «отравляет атмосферу в "двадцатке", ставит в этом году под сомнение ее успех».
В апреле члена делегации РФ не допустили до подготовительных мероприятий к саммиту G20, хотя ему сделали визу и выдали бейдж участника. Тогда в МИДе заявили, что американцы допустили ошибку и не способны честно выполнять председательские функции.