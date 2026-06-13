Россия заявила демарши США из-за блокировки делегатов G20

Проблемы с допуском российской делегации на мероприятия под эгидой США возникали и раньше. В апреле члена делегации РФ не допустили до подготовительных мероприятий к саммиту G20, хотя ему сделали визу и выдали бейдж участника. Тогда в МИДе заявили, что американцы допустили ошибку и не способны честно выполнять председательские функции.