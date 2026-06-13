Россия заявила демарши США из-за блокировки делегатов G20
Москва провела серию дипломатических демаршей из-за недопуска российских представителей на мероприятия «Группы двадцати». Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, пишет «РИА Новости».
«Мы такой подход категорически не приемлем», – заявил Бердыев. По его словам, проблемы возникли из-за того, что представители Российского союза промышленников и предпринимателей, а также Российской академии наук не могут попасть в США. Эти организации находятся в американских санкционных списках.
Дипломат подчеркнул, что ущемление прав российских делегатов «отравляет атмосферу в "двадцатке", ставит в этом году под сомнение ее успех».
Москва продолжает взаимодействовать с Вашингтоном по линии внешнеполитических ведомств, посольств, шерп и су-шерп, чтобы устранить барьеры. Россия также предупредила США, что не будет признавать встречи и итоги G20 без своего участия.
Проблемы с допуском российской делегации на мероприятия под эгидой США возникали и раньше. В апреле члена делегации РФ не допустили до подготовительных мероприятий к саммиту G20, хотя ему сделали визу и выдали бейдж участника. Тогда в МИДе заявили, что американцы допустили ошибку и не способны честно выполнять председательские функции.
Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.