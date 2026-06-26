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Главная / Политика /

В самый высокий небоскреб Пекина врезался самолет

Ведомости

В самое высокое здание Пекина, башню CITIC Tower или China Zun в 109 этажей, врезался самолет, сообщил Reuters со ссылкой на двух очевидцев.

Повреждены две стеклянные панели на одном из последних этажей. Официальных сообщений пока не поступало.

На место происшествия прибыло много полиции, некоторые подъездные дороги были перекрыты для автомобилей. Агентство пишет, что правоохранители просили удалить фотографии инцидента у прохожих, а сообщения в китайских социальных сетях с фотографиями ЧП удалили.

The New York Times подтвердило достоверность видео, опубликованного в Х, на котором видно две пробитые стеклянные панели небоскреба, а также упавший хвост от самолета. Пользователи соцсети предположили, что в здание попал легкомоторный самолет китайского производства Sunward SA60L Aurora.

Башня CITIC Tower входит в десятку самых высоких небоскребов мира. Высота здания составляет 528 м.

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