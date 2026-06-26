В самый высокий небоскреб Пекина врезался самолет

На место происшествия прибыло много полиции, некоторые подъездные дороги были перекрыты для автомобилей. Агентство пишет, что правоохранители просили удалить фотографии инцидента у прохожих, а сообщения в китайских социальных сетях с фотографиями ЧП удалили.