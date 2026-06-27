Трамп представил дизайн паспорта США с собственным портретом
Президент США Дональд Трамп представил дизайн лимитированной серии паспортов, приуроченной к 250-летию независимости страны. Макет документа он опубликовал в соцсети Truth Social.
На внутренней стороне обложки документа размещен портрет Трампа на фоне текста декларации независимости и американского флага, а также его подпись, выполненная золотым тиснением. На задней обложке – изображение флага с цифрой «250».
«Добро пожаловать, но будь хорошим», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social, комментируя новый дизайн.
Как сообщил представитель госдепартамента Томми Пиготт, ведомство готовится выпустить ограниченное количество специально оформленных паспортов в рамках программы празднования «America250». Дизайн обложки также изменен: надпись «United States of America» увеличена и выполнена золотым шрифтом, а слово «Passport» перенесено вниз.
Оформить такие паспорта смогут все граждане США после запуска программы летом 2026 г., однако они будут доступны только в паспортном агентстве в Вашингтоне и в ограниченном количестве.
В конце апреля госдепартамент анонсировал планы по выпуску лимитированной серии паспортов с изображением президента в честь 250-летия независимости.