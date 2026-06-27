Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI934,35-0,62%RGBI114,05+0,87%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RGBITR758,59+0,95%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп представил дизайн паспорта США с собственным портретом

Ведомости

Президент США Дональд Трамп представил дизайн лимитированной серии паспортов, приуроченной к 250-летию независимости страны. Макет документа он опубликовал в соцсети Truth Social.

На внутренней стороне обложки документа размещен портрет Трампа на фоне текста декларации независимости и американского флага, а также его подпись, выполненная золотым тиснением. На задней обложке – изображение флага с цифрой «250».

«Добро пожаловать, но будь хорошим», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social, комментируя новый дизайн.

Как сообщил представитель госдепартамента Томми Пиготт, ведомство готовится выпустить ограниченное количество специально оформленных паспортов в рамках программы празднования «America250». Дизайн обложки также изменен: надпись «United States of America» увеличена и выполнена золотым шрифтом, а слово «Passport» перенесено вниз.

Оформить такие паспорта смогут все граждане США после запуска программы летом 2026 г., однако они будут доступны только в паспортном агентстве в Вашингтоне и в ограниченном количестве.

В конце апреля госдепартамент анонсировал планы по выпуску лимитированной серии паспортов с изображением президента в честь 250-летия независимости.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте