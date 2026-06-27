Собянин сообщил об уничтожении уже 60 летевших на Москву беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотных аппаратов, летевших в сторону столицы. Общее количество сбитых с начала суток дронов достигло девяти, написал градоначальник в своем телеграм-канале. Всего с начала атаки уничтожено 60 БПЛА.
«Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении Собянина. Ранее мэр сообщал об уничтожении семи дронов.
26 июня силы ПВО нейтрализовали 39 беспилотников, летевших на Москву. 24 июня общее число сбитых за утро и ночь БПЛА в Московском регионе составило шесть штук.