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Трамп назвал своего экс-советника Болтона безумцем и призвал наказать его

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на суровый приговор своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону, который признал вину в ненадлежащем обращении с секретными данными. Соответствующее заявление глава Белого дома опубликовал в соцсети Truth Social.

«Он ужасный человек, безумец, который только и хотел, что создавать проблемы и развязывать войны, и был ненужным подстрекателем к смерти и разрушениям, куда бы ни направлялся. Надеюсь, с ним будут обращаться сурово!» – написал Трамп.

Болтон признал вину в ходе заседания в федеральном суде, ему грозит до пяти лет заключения и штраф $2,25 млн.

Болтон занимал пост советника Трампа с 2018 по 2019 г. и был уволен по инициативе президента из-за разногласий. Позднее он неоднократно критиковал внешнеполитический курс Трампа. В августе 2025 г. ФБР провело обыск в доме Болтона, а в октябре минюст предъявил ему обвинения по 18 эпизодам, связанным с передачей секретных данных через электронную почту и мессенджеры. Приговор экс-чиновнику будет вынесен 28 октября.

В 2020 г. Болтон опубликовал мемуары, в которых резко раскритиковал Трампа; администрация США пыталась остановить выход книги через суд.

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