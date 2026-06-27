Трамп назвал своего экс-советника Болтона безумцем и призвал наказать его

Болтон занимал пост советника Трампа с 2018 по 2019 г. и был уволен по инициативе президента из-за разногласий. Позднее он неоднократно критиковал внешнеполитический курс Трампа. В августе 2025 г. ФБР провело обыск в доме Болтона, а в октябре минюст предъявил ему обвинения по 18 эпизодам, связанным с передачей секретных данных через электронную почту и мессенджеры. Приговор экс-чиновнику будет вынесен 28 октября.