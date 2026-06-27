В Волгограде при атаке ВСУ пострадали 10 человек

«Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет», – говорится в сообщении Бочарова.