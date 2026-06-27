В Волгограде при атаке ВСУ пострадали 10 человек
10 человек пострадали при ударе по производственному объекту в Краснооктябрьском районе Волгограда, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.
«Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших, все направлены в больницу скорой помощи для оценки степени повреждений, медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет», – говорится в сообщении Бочарова.
Возникшие локальные возгорания оперативно ликвидировали. Повреждений жилых домов не зафиксировано, на месте работают экстренные службы. Губернатор поручил провести работы по уточнению последствий, в первую очередь определить точное число пострадавших и оказать им помощь.
8 июня в Волгоградской области в результате падения обломков одного из украинских дронов произошло возгорание на объекте производственной инфраструктуры. Как уточнил губернатор, в результате происшествия никто не пострадал.