В Волгоградской области после атаки дронов загорелся производственный объект

По словам Бочарова, силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА на территорию региона. После уничтожения беспилотников обломки одного из аппаратов упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе. Это привело к возникновению локального возгорания. По информации региональных властей, пожарные оперативно ликвидировали огонь.