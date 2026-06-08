В Волгоградской области после атаки дронов загорелся производственный объект
В Волгоградской области в результате падения обломков одного из украинских дронов произошло возгорание на объекте производственной инфраструктуры. Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По словам Бочарова, силы ПВО пресекли попытку атаки БПЛА на территорию региона. После уничтожения беспилотников обломки одного из аппаратов упали на территорию линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе. Это привело к возникновению локального возгорания. По информации региональных властей, пожарные оперативно ликвидировали огонь.
Как уточнил губернатор, в результате происшествия никто не пострадал.
Российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 7 июня до 08:00 8 июня мск сбили 310 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.
С вечера 7 июня были установлены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорте Волгограда. Утром 8 июня (05:56 мск) ограничения были сняты.