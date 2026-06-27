Суд Калифорнии оставил в силе приговор Вайнштейну

Защита Вайнштейна требовала отменить вердикт, ссылаясь на ошибки судьи при допуске свидетельских показаний. Однако судебная коллегия единогласно отклонила апелляцию, сочтя аргументы неубедительными. При этом назначение нового приговора связано с тем, что при вынесении 16-летнего срока судья учла предыдущую судимость Вайнштейна в Нью-Йорке, которая позднее была отменена. В случае снижения срока с восьми до шести лет по основному эпизоду общий срок сократится на два года.