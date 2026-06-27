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Суд Калифорнии оставил в силе приговор Вайнштейну

Ведомости

Апелляционный суд Калифорнии отклонил жалобу американского продюсера Харви Вайнштейна на обвинительный приговор по делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе, но постановил пересмотреть назначенное наказание. Об этом пишет Variety.

Суд присяжных в декабре 2022 г. признал 74-летнего продюсера виновным по трем пунктам – изнасиловании и двух сексуальных нападениях на итальянскую модель и актрису. Судья приговорила его к 16 годам тюрьмы.

Защита Вайнштейна требовала отменить вердикт, ссылаясь на ошибки судьи при допуске свидетельских показаний. Однако судебная коллегия единогласно отклонила апелляцию, сочтя аргументы неубедительными. При этом назначение нового приговора связано с тем, что при вынесении 16-летнего срока судья учла предыдущую судимость Вайнштейна в Нью-Йорке, которая позднее была отменена. В случае снижения срока с восьми до шести лет по основному эпизоду общий срок сократится на два года.

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