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Один человек погиб в результате ракетной атаки ВСУ в Волгоградской области

Ведомости

В Волгограде один человек погиб в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Бочаров. Тело работника предприятия нашли при разборе завалов. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются. По уточненным данным, в больницах находятся 11 пострадавших, двое в тяжелом состоянии.

ВСУ атаковали производственный объект одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. Оперативные службы ликвидировали локальные возгорания на объекте. Жилые объекты не получили повреждений. Утром 27 июня сообщалось о 10 пострадавших.

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 175 украинских беспилотников самолетного типа над 11 регионами России и акваторией Черного моря.

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