Один человек погиб в результате ракетной атаки ВСУ в Волгоградской области

В Волгограде один человек погиб в результате ракетной атаки ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Бочаров. Тело работника предприятия нашли при разборе завалов. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются. По уточненным данным, в больницах находятся 11 пострадавших, двое в тяжелом состоянии.