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Дмитриев высмеял выборочное отключение кондиционеров в штаб-квартире ЕК

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высмеял ситуацию с кондиционерами в штаб-квартире Еврокомисии.

«В штаб-квартире Еврокомиссии в Берлемоне на этой неделе во время европейской жары отключили кондиционеры на этажах с 1-го по 7-й, тогда как на верхних этажах – включая кабинет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на 13-м этаже и большинство кабинетов комиссаров – они продолжали работать», – сообщает в соцсети X Clash Report со ссылкой на Politico.

Сотрудники с нижних этажей назвали это феодализмом и позором.

«Они просто работают гораздо усерднее на верхних этажах Еврокомиссии – так что, конечно, они заслужили кондиционер, в отличие от служащих с нижних этажей», – написал Дмитриев в соцсети X в ответ на пост Clash Report.

Европа столкнулась с рекордной аномальной жарой: столбики термометров обновляют максимумы, экстренные службы переведены на усиленный режим работы. Как сообщает Euronews, наиболее тяжелая ситуация во Франции, где в нескольких городах температура днем превышает 40 градусов по Цельсию.

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