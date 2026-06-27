Дмитриев высмеял выборочное отключение кондиционеров в штаб-квартире ЕК

«В штаб-квартире Еврокомиссии в Берлемоне на этой неделе во время европейской жары отключили кондиционеры на этажах с 1-го по 7-й, тогда как на верхних этажах – включая кабинет председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на 13-м этаже и большинство кабинетов комиссаров – они продолжали работать», – сообщает в соцсети X Clash Report со ссылкой на Politico.