Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию
Московский аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация.
В «Домодедово» подчеркнули, что все меры принимаются исключительно для обеспечения безопасности полетов. Возможны изменения в расписании – как вылетов, так и прилетов.
В Московской области объявили режим беспилотной опасности, предупреждает региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Утром 27 июня силы ПВО сбили 11 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Днем ракетную опасность объявили в Липецкой, Воронежской и Брянской областях.