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Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию

Ведомости

Московский аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация.

В «Домодедово» подчеркнули, что все меры принимаются исключительно для обеспечения безопасности полетов. Возможны изменения в расписании – как вылетов, так и прилетов.

В Московской области объявили режим беспилотной опасности, предупреждает региональная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Утром 27 июня силы ПВО сбили 11 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Днем ракетную опасность объявили в Липецкой, Воронежской и Брянской областях.

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