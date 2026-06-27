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Российские силы ПВО сбили более 120 дронов за день

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 124 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщает в Минобороны в Max.

Атаки были отражены в период с 8:00 мск до 20:00 мск. БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

27 июня на подлете к Москве было сбито более 20 вражеских дронов. На месте падения обломков сейчас работают специалисты. Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» отправляют и принимают рейсы только по согласованию.

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