Российские силы ПВО сбили более 120 дронов за день
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 124 украинских беспилотника над регионами РФ. Об этом сообщает в Минобороны в Max.
Атаки были отражены в период с 8:00 мск до 20:00 мск. БПЛА сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
27 июня на подлете к Москве было сбито более 20 вражеских дронов. На месте падения обломков сейчас работают специалисты. Аэропорты «Внуково» и «Домодедово» отправляют и принимают рейсы только по согласованию.