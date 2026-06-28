Движение на трассе из Ярославля в Москву перекрыли из-за атак БПЛА

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – написал Евраев. Автомобилистам рекомендовано выбирать альтернативные маршруты в объезд закрытого участка.