Движение на трассе из Ярославля в Москву перекрыли из-за атак БПЛА

Движение на трассе из Ярославля в Москву перекрыли из-за атак БПЛААвтомобилистам рекомендовано выбирать альтернативные маршруты
Выезд из Ярославля в сторону столицы полностью заблокирован. Причиной стала атака украинских беспилотников на регион. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Глава региона призвал водителей воздержаться от поездок на этом направлении.
«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – написал Евраев. Автомобилистам рекомендовано выбирать альтернативные маршруты в объезд закрытого участка.