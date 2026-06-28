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Движение на трассе из Ярославля в Москву перекрыли из-за атак БПЛА

Автомобилистам рекомендовано выбирать альтернативные маршруты
Ведомости

Выезд из Ярославля в сторону столицы полностью заблокирован. Причиной стала атака украинских беспилотников на регион. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона призвал водителей воздержаться от поездок на этом направлении.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – написал Евраев. Автомобилистам рекомендовано выбирать альтернативные маршруты в объезд закрытого участка.

27 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 124 украинских беспилотника над регионами РФ. На подлете к Москве было сбито более 20 вражеских дронов.

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