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Силы ПВО за ночь сбили 213 украинских беспилотников над 13 регионами

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 213 украинских беспилотников самолетного типа. Атаке подверглись 13 регионов, включая Московскую область и Республику Крым, сообщило Минобороны РФ.

Беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. Целями также становились акватории Азовского и Черного морей. Информация о последствиях на земле не приводится.

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. Погиб один человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выезд из Ярославля в сторону столицы полностью заблокирован из-за атака украинских беспилотников на регион, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Аэропорт Ярославля ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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