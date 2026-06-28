Силы ПВО за ночь сбили 213 украинских беспилотников над 13 регионами

Беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и Республикой Крым. Целями также становились акватории Азовского и Черного морей. Информация о последствиях на земле не приводится.