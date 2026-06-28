Глава кабмина Аргентины подал в отставку после коррупционного скандала

Милей неоднократно называл скандалы вокруг Адорни атаками оппозиции и СМИ. В апреле президент и его кабинет демонстративно аплодировали главе администрации во время его выступления в Конгрессе. Рейтинг одобрения Милея упал ниже 36% в апреле, но позже восстановился до 40%, показал опрос AtlasIntel для Bloomberg. При этом более половины респондентов заявили, что ожидают новых коррупционных разоблачений. Кто заменит Адорни на посту главы кабинета, пока не сообщается.