UK Defence Journal: королевский флот Британии лишился всех атомных субмарин
Великобритания временно осталась без единой боеспособной многоцелевой атомной подводной лодки в море. К такому выводу пришли авторы UK Defence Journal, проанализировавшие открытые данные.
По сведениям издания, ни одна из субмарин класса Astute в настоящее время не несет боевое патрулирование. Две лодки фактически неактивны на базе в Фаслейне после долгого нахождения вне воды. Еще две проходят длительное обслуживание в Девонпорте. Лодка, недавно вернувшаяся из похода, сейчас находится на послепоходовом ремонте и к новому развертыванию не готова.
В UKDJ подчеркивают стратегическую важность ситуации. Эти субмарины используют для скрытного слежения за российскими кораблями в Северной Атлантике и защиты ракетоносцев. Кроме того, только они способны запускать крылатые ракеты Tomahawk.
В Минобороны Британии отказались комментировать состояние подводных сил, но отметили, что территориальные воды защищаются и другими средствами. Проблемы с боеготовностью британских атомоходов возникали и ранее. В 2022 г. Королевский флот также оставался без патрульных субмарин из-за технических неполадок на лодке класса Astute.