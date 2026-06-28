UK Defence Journal: королевский флот Британии лишился всех атомных субмарин

По сведениям издания, ни одна из субмарин класса Astute в настоящее время не несет боевое патрулирование. Две лодки фактически неактивны на базе в Фаслейне после долгого нахождения вне воды. Еще две проходят длительное обслуживание в Девонпорте. Лодка, недавно вернувшаяся из похода, сейчас находится на послепоходовом ремонте и к новому развертыванию не готова.