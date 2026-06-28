Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RASP103,95-0,81%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI114,14+0,95%RGBITR759,13+1,02%
Главная / Политика /

UK Defence Journal: королевский флот Британии лишился всех атомных субмарин

Ведомости

Великобритания временно осталась без единой боеспособной многоцелевой атомной подводной лодки в море. К такому выводу пришли авторы UK Defence Journal, проанализировавшие открытые данные.

По сведениям издания, ни одна из субмарин класса Astute в настоящее время не несет боевое патрулирование. Две лодки фактически неактивны на базе в Фаслейне после долгого нахождения вне воды. Еще две проходят длительное обслуживание в Девонпорте. Лодка, недавно вернувшаяся из похода, сейчас находится на послепоходовом ремонте и к новому развертыванию не готова.

В UKDJ подчеркивают стратегическую важность ситуации. Эти субмарины используют для скрытного слежения за российскими кораблями в Северной Атлантике и защиты ракетоносцев. Кроме того, только они способны запускать крылатые ракеты Tomahawk.

В Минобороны Британии отказались комментировать состояние подводных сил, но отметили, что территориальные воды защищаются и другими средствами. Проблемы с боеготовностью британских атомоходов возникали и ранее. В 2022 г. Королевский флот также оставался без патрульных субмарин из-за технических неполадок на лодке класса Astute.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте