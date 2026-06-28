Выезд из Ярославля в сторону Москвы снова открыли после атак БПЛА
Выезд из Ярославля в сторону столицы вновь открыли для транспорта. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Движение перекрывали временно. Мера носила исключительно профилактический характер.
Проезд был заблокирован на участке от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Ограничения вводили на фоне ночной атаки украинских дронов.
В ночь на 28 июня Минобороны сообщило об уничтожении 213 БПЛА, Ярославская область среди них не упоминалась.