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В Ивановской области обломки сбитых дронов повредили жилой дом

Ведомости

В городе Родники Ивановской области обломки сбитого беспилотника повредили остекление нескольких квартир в доме. Об этом сообщает правительство региона. Обошлось без пострадавших.

На месте работают ответственные службы. Администрация Родниковского района проводит оценку ущерба, чтобы оперативно устранить последствия атаки.

27 июня в аэропорту Иванова вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация. Утром 28 июня ограничения сняли.

За ночь силы ПВО ликвидировали 213 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами России, включая Московскую область и Республику Крым.

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